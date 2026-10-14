Arturo Valdés exige aclarar intereses en compra fallida de AHMSA

El presidente de la Cámara de Comercio en Monclova exigió esclarecer los intereses detrás de la oferta fallida de Arturo Domínguez para comprar Altos Hornos de México (AHMSA), luego de que venciera el plazo para depositar la garantía sin que se concretara el pago.

Arturo Valdés Pérez cuestionó que las autoridades permitieran avanzar una propuesta sin que el empresario cumpliera con ese requisito y consideró necesario investigar si existió la intención de retrasar el proceso de venta de la siderúrgica. "Me extraña que esta persona haya hablado sin tener dinero, es una licitación seria, un proceso serio".

El representante del sector comercial lamentó que el incumplimiento generara expectativas entre los trabajadores y toda la región, ante la esperanza de que se solucionara el conflicto y reactivara la economía local.

Cuestionó que se permitiera avanzar en el proceso sin acreditar previamente la garantía, al advertir que esta situación podría sentar un precedente para otros interesados en adquirir la empresa. "Los participantes deben demostrar que cuentan con los recursos necesarios para respaldar sus propuestas, para evitar nuevos incumplimientos que prolonguen la incertidumbre sobre el futuro de AHMSA".

Aunque reconoció que desconoce quiénes podrían estar detrás de la propuesta o qué intereses la motivaron, dijo sospechar que pudo existir la intención de ganar tiempo y retrasar el procedimiento.

El presidente de la Canaco pidió que se esclarezca lo ocurrido y que la autoridad judicial garantice seriedad en las siguientes etapas de la subasta, también solicitó evitar que el proceso se prolongue innecesariamente, debido a las consecuencias económicas y sociales que enfrenta la región Centro.