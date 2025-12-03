Alfredo López Villarreal advierte sobre congelamiento de cuentas en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La propuesta impulsada por la Ministra Lenia Batres Guadarrama en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que busca avalar sin restricciones la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, ha generado inquietud entre el sector empresarial y de inversiones.

¿Qué implica la propuesta de la SCJN sobre cuentas bancarias?

Al respecto, el Presidente de la COPARMEX en la Región Sureste de Coahuila, Alfredo López Villarreal, advirtió que esta iniciativa vuelve a colocar en un escenario de incertidumbre a empresarios e inversionistas, especialmente a las pequeñas y medianas empresas (PYMES), que serían, dijo, las más vulnerables ante un eventual cambio de criterio.

Cabe señalar que la propuesta está enlistada para ser discutida este jueves 4 de diciembre ante el Pleno de la Corte.

López Villarreal señaló que la iniciativa "deja indefensos a los ciudadanos y a los empresarios", pues permitiría que las cuentas bancarias sean bloqueadas sin posibilidad de defensa inmediata. "No puede ser que la ley contemple que no se puedan defender y aun así se congelen las cuentas", reclamó.

Reacciones del sector empresarial ante la iniciativa de la UIF

El dirigente empresarial advirtió que también para las PYMES el impacto sería "caótico". Explicó que, aunque los afectados podrían acudir a juicio, durante ese proceso no tendrían acceso a sus cuentas activas, lo que impediría operar con normalidad, pagar a proveedores, cubrir nóminas y sostener las actividades básicas de la empresa. "Se comenzará a despedir a trabajadores por no tener actividad ni ingresos. Es preocupante y esperamos que se haga una revisión para que la medida no sea arbitraria," añadió.

De aprobarse el proyecto, la SCJN rompería con la jurisprudencia vigente de la última década, la cual considera inconstitucionales los bloqueos realizados por la UIF por vulnerar el derecho a la seguridad jurídica.