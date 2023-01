Monclovense tiene 300 especies de palomas: Busca que puedan estar exhibidas

El señor Juan Antonio Robledo Noriega busca que sus "Palomas de fantasía" puedan estar exhibidas para que toda la población disfrute de ellas y conozca las 300 especies que ha criado y adquirido a lo largo de muchos años.

Juan Antonio es fanático de las palomas desde que tenía 15 años de edad, empezó con las palomas regulares y fue al ver un almanaque que se dio cuenta que había más palomas en el mundo, de ahí mismo pudo obtener teléfonos y direcciones de Aguascalientes, donde las personas participaban en exposiciones de palomas en la Feria de San Marcos.

"Allá fue que empecé mi círculo de amistades y por siete años consecutivos participé en la feria para estar con los jueces americanos como intérprete, me hice amigo de ellos que me mandaron como regalos a palomas desde California hacia la frontera de Matamoros y todavía tengo crías de las que me enviaron en su tiempo"

Mencionó que en Monclova conoció a un señor alemán llamado Hanz, quien le dio palomas mensajeras, aunque no son su prioridad, también se dedica a cuidarlas y vender, pero más que nada es para mantener el recuerdo de su amigo.

Por más de 30 años se ha dedicado a criarlas y tener palomas de buena calidad, para tenerlas en su criadero como para enviarlas a nivel nacional como Guadalajara y la Ciudad de México, así como a diversas ciudades de Estados Unidos. Cuando lo contactan en redes sociales, es cuando pude vender algunas y las envía junto con la guía de cómo tratarlas.

A sus 59 años ha llegado a tener 300 palomas de 20 razas de distintas partes del mundo como Rusia, Indonesia, Alemania e Inglaterra, entre otras. Señaló que una de sus favoritas es la Carrier, por la carnosidad que tiene en su pico, y es por eso que quiere que más personas las conozcan.

"Así nace uno con este gusto por las palomas, nadie se me sabe decir otra explicación porque es más lo que uno se gasta e invierte en hacerles un espacio, en comprarles el alimento, cambiar las jaulas y más, es más un hobby a una ganancia. Ahora el bulto de 40 kilos está en 500 pesos y me gasto 5 bultos por mes".

Señaló que se había llegado a un acuerdo con la anterior administración municipal para que las palomas fueran trasladadas al Eco Parque, sin embargo, llegó la pandemia del Coivd-19 y el proyecto se detuvo, sin embargo, el alcalde Alfredo Paredes siguió apoyándolo con bultos de alimento.

"Pero ahora no he podido comunicarse con el actual alcalde de Monclova para seguir con dicho proyecto, que las familias conozcan a mis palomas de fantasía y los niños puedan tener conocimiento de todas las razas que existen".