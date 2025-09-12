Monjas dominicas en Monclova aportan a festividades del Grito de Independencia

MONCLOVA, COAH. - En Monclova, las festividades del Grito de Independencia tendrán un toque especial gracias a la participación de las monjas dominicas contemplativas, quienes se suman a la verbena del 15 de septiembre en la Plaza Principal. Con productos elaborados por ellas mismas, buscan recaudar fondos para el mantenimiento de su monasterio.

Sor Lizeth, integrante de la comunidad religiosa, compartió que aunque aún no conocen con exactitud su ubicación en la plaza, estarán presentes ofreciendo pan, tamales, aguas frescas y, especialmente, las tradicionales tostadas, que se han convertido en un clásico de esta fecha.

"La gente puede pensar que solo nos dedicamos a la oración, pero también necesitamos sostener nuestro hogar. Cada venta nos ayuda a cubrir gastos y continuar con nuestra vida contemplativa", explicó Sor Lizeth, destacando el valor de su trabajo silencioso pero constante.

Más allá de la venta de alimentos, la participación de las monjas permite a la comunidad acercarse a una faceta poco conocida de su labor: una vida dedicada a la fe, la oración y el servicio. Cada pan, cada tamal, lleva consigo la dedicación de quienes eligen un camino de recogimiento, pero que también comparten su esfuerzo con quienes disfrutan de sus productos.