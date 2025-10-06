Obispo de Saltillo realiza nuevos nombramientos parroquiales en la diócesis

Monclova, Coah.- El obispo de la diócesis de Saltillo, monseñor Hilario González García, anunció una serie de movimientos pastorales que alcanzan a parroquias de Ramos Arizpe, Arteaga y Monclova, con el objetivo de fortalecer el servicio de la Iglesia en la región.

En la Región Centro, particularmente en Monclova, se dieron a conocer dos nombramientos importantes:

· El presbítero Fernando Liñán Treviño fue designado como párroco de la comunidad de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Originario de Monclova, el Padre Liñán había ejercido su ministerio en parroquias de Arteaga y Saltillo, por lo que su regreso a su ciudad natal ha generado alegría entre los feligreses, quienes celebran que "por fin estará en casa". Al mismo tiempo, comunidades donde sirvió expresaron que lo extrañarán, reconociendo su entrega pastoral.

· El presbítero José María Barrera Sepúlveda, mejor conocido como Padre Chema, fue nombrado vicario parroquial de la Parroquia del Santuario de Guadalupe en Monclova, una de las comunidades más numerosas de la diócesis.

Desde la diócesis se invitó a los fieles a acompañar en oración a los sacerdotes en esta nueva misión y a las comunidades que los reciben, para que sus pastores sirvan "según el corazón de Cristo".

Con estos movimientos, la Iglesia local busca reforzar la cercanía pastoral en la Región Centro de Coahuila, favoreciendo la vida comunitaria y el acompañamiento espiritual de los fieles en cada parroquia.