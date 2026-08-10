Trabajadores esperan retiro de Montacargas Bravo en Coahuila

Trabajadores mantienen la espera por el retiro del Montacargas Bravo, luego de que el Juzgado Cuarto autorizara la extracción del equipo, informó el representante obrero entrevistado.

Explicó que ya concluyó el plazo de cinco días otorgado por la jueza y que ahora esperan que se defina la fecha y hora para realizar el retiro.

Señaló que los trabajadores permitirán el acceso si la empresa acude acompañada por la autoridad judicial y presenta la metodología correspondiente, siempre que el procedimiento no perjudique a los obreros. "Aquí las puertas siempre he dicho: nada entra, nada sale, pero si vienen con la autoridad judicial y somos minoría, yo siempre lo he dicho, que pasen", expresó.

El representante obrero advirtió que la situación podría generar un conflicto social, debido a la inconformidad existente entre los trabajadores. "Yo sí lo veo así. Es algo de lo que nosotros aquí las puertas hemos siempre hemos tratado de permanecer la paz social", manifestó.

Afirmó que la empresa propietaria del equipo no ha considerado, desde su perspectiva, la situación que atraviesan los trabajadores y la región Centro de Coahuila. También acusó que un representante legal de Montacargas Bravo le ofreció apoyos para facilitar el movimiento, entre ellos letrinas y despensas. "Me ofreció para el movimiento letrinas, despensas, lo que fuera", aseguró.

El representante obrero sostuvo que, ante el escenario actual, esperan que cualquier intervención se realice con respaldo de la autoridad judicial y bajo un procedimiento que evite afectar a los trabajadores y la estabilidad social de la región. Por ahora, los obreros permanecen a la espera de que se establezcan la fecha, hora y condiciones para la extracción del Montacargas Bravo.