Morena sigue promoviendo a Alfonso Almeraz en Monclova a pesar del IEC

A pesar de la resolución emitida por el IEC el pasado fin de semana, en la que se ordenó la suspensión de actividades de precampaña en los distritos en los que existen precandidaturas únicas, aspirantes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) continúan realizando actividades de promoción.

Uno de los casos es el del precandidato por el Distrito 05, Alfonso Almeraz, quien continúa con los recorridos en los distintos sectores para sostener encuentros con ciudadanos y dar a conocer su proyecto político.

Al respecto, Raúl Martínez Lucio, consejero presidente del Comité Distrital 05 del IEC con cabecera en Monclova, señaló que la autoridad electoral ya notificó oficialmente a cada uno de los aspirantes sobre la resolución emitida por el organismo.

Dicha notificación se realizó conforme a los procedimientos legales, con el objetivo de que los candidatos tengan conocimiento formal de la determinación y ajusten sus actividades a lo establecido por el instituto.

La resolución del IEC establece que cuando existe candidatura única no deben realizarse actos de precampaña, ya que estos procesos están destinados únicamente a la competencia interna entre aspirantes. No obstante, en el Distrito 05, así como en otros distritos del estado, aspirantes de Morena continúan con recorridos en colonias y reuniones con simpatizantes, lo que podría derivar en revisiones por parte de la autoridad electoral si se presentan quejas o denuncias.