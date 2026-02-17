Joven de 16 años gravemente herido en accidente en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un fuerte accidente se registró la tarde del lunes en la intersección de la calle Presidente Juárez con Aviñas, en el barrio La Casa Azul, donde una camioneta color blanco impactó por alcance a una motocicleta, dejando como saldo un joven gravemente herido.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora de la camioneta no logró frenar a tiempo y terminó colisionando contra el vehículo ligero. En la motocicleta viajaban dos personas, siendo el acompañante identificado como Javier Azael N, de 16 años de edad y residente de la colonia Las Aves, quien resultó con un traumatismo craneoencefálico severo.

El estado de salud del adolescente fue reportado como grave, lo que generó gran preocupación entre los vecinos que presenciaron el accidente.

Testigos señalaron que, tras el impacto, el joven quedó tendido en el pavimento mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente al lugar, brindando atención prehospitalaria al lesionado. Posteriormente, Javier Azael fue trasladado de urgencia al Hospital del IMSS en Palaú, donde permanece bajo observación médica especializada.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. Mientras tanto, la comunidad de Múzquiz se mantiene atenta al estado de salud del joven, esperando su pronta recuperación.