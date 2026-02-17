Avanza obra de rehabilitación del canal pluvial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que la obra de rehabilitación del canal pluvial a cielo abierto en la carretera Los Valdez registra un avance del 50 por ciento.

Mencionó que, gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se realizan los trabajos frente al Fraccionamiento Country Club.

Díaz González dio a conocer que, con una inversión de 4.8 millones de pesos, esta obra se lleva a cabo debido a los daños derivados de la contingencia por las lluvias registradas durante el 2025 en la capital del estado.

El alcalde de Saltillo reiteró su compromiso con las y los habitantes del sector para evitar futuras inundaciones en la temporada de lluvias, que puedan llegar a afectar sus viviendas.

Detalles confirmados

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que se trabaja en la rehabilitación del canal pluvial con la reubicación de tubería de drenaje sanitario para el libre flujo del agua en la losa del canal.

"Se continúa con el trazo y nivelación de la losa de escurrimiento, así como la demolición y retiro de muros de mampostería dañados", mencionó el funcionario municipal.

Acciones de la autoridad

Añadió que se trabaja en el colado de plantilla para recibir el acero de la losa de escurrimiento, para dar paso al armado con doble parrilla y continuar con los trabajos de cimbrado de muros para contención del talud de la carretera Los Valdez.