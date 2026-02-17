Flamazo en cocina causa quemaduras a mujer en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer sufrió quemaduras leves en el rostro luego de registrarse un flamazo en la cocina de su vivienda, ubicada en la calle Chapote de la colonia Los Bosques.

El incidente generó alarma entre vecinos, quienes solicitaron la presencia de las autoridades para atender la emergencia, así como de los socorristas de la localidad.

Elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato al lugar de los hechos, con el fin de verificar la situación y brindar apoyo a la afectada de nombre Doralilia N.

Los oficiales realizaron labores de control en el sitio en mención y aseguraron el área para evitar mayores riesgos. Al mismo tiempo, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al domicilio y proporcionaron atención médica a la mujer lesionada.

De acuerdo con las primeras diligencias, el accidente casero se originó por un flamazo en la estufa, lo que provocó la repentina explosión. Las autoridades señalaron que este tipo de incidentes suelen ocurrir por acumulación de gas o desperfectos en las instalaciones domésticas.

Finalmente, las corporaciones de auxilio exhortaron a la población a revisar periódicamente sus equipos de cocina y conexiones de gas, a fin de prevenir accidentes similares.

La mujer fue trasladada al Hospital General, para recibir atención especializada, mientras se descarta que el hecho haya tenido mayores consecuencias en la vivienda.