Alcalde Javier Díaz González dialoga con trabajadores de recolección de basura en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González sostuvo un diálogo con las y los trabajadores del área de recolección de basura, con el objetivo de atender sus planteamientos y avanzar en la solución de sus demandas.

Derivado de ello, se comprometió a sumar ocho nuevos camiones de recolección de basura durante el presente año y un número similar en 2027.

Compromisos de mejora laboral

También, estableció el compromiso de avanzar en las mejoras laborales para los trabajadores de esta área y de mantener comunicación permanente con el equipo de trabajo.

Además, el alcalde realizó un recorrido por las instalaciones del área de Servicios Públicos, donde supervisó el estado físico de las unidades que requieren reparación, y se comprometió a agilizar los procesos de mantenimiento de los vehículos; asimismo, reiteró que el diálogo y el respeto son pilares fundamentales para la construcción de soluciones que beneficien a la ciudad y a sus habitantes.

Solicitud a la ciudadanía

La Dirección de Servicios Públicos pidió a la ciudadanía a quien este martes, durante la tarde y noche, le correspondía recibir el servicio, mantener la basura en sus hogares, ya que el próximo jueves se reanudará el servicio para las colonias afectadas.

Asimismo, este miércoles el servicio operará de manera habitual en sus dos turnos.