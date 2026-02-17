Anuncio de construcción de puente peatonal en Hacienda Narro, Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Al acompañar al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, a la entrega de infraestructura educativa en la escuela Javier López del Bosque, de la colonia Hacienda Narro, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que en breve comenzará la construcción de un puente peatonal sobre el arroyo que cruza ese sector.

Díaz González afirmó que esta obra será posible con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y que el objetivo es brindar un paso más seguro y digno a las familias que habitan en este sector de Hacienda Narro.

"Esta obra también tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, porque les van a ayudar a poder transitar con mayor tranquilidad y seguridad, ya que actualmente tienen que cruzar por el puente vehicular", comentó el alcalde de Saltillo.

Importancia del puente peatonal

Agregó que este proyecto es solo un ejemplo y señaló que se harán tiros de precisión en todos los sectores de la ciudad para concretar obras que impacten la calidad de vida de un mayor número de personas.

Javier Díaz comentó que, así como este puente peatonal en la colonia Hacienda Narro, ya se tienen planeadas las obras sociales que se desarrollarán en Saltillo a lo largo de este 2026, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Adelantó que hay proyectos de rehabilitación de vialidades, mejoras a la infraestructura educativa, así como a los centros comunitarios, solo por mencionar algunas.

Programa "Aquí Andamos"

Finalmente, dijo que ya se realiza un intenso trabajo de rehabilitación y embellecimiento de la ciudad a través del programa "Aquí Andamos", con 81 cuadrillas que ya recorren todos los sectores de la ciudad para mejorar el entorno de la población.