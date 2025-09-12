Tragedia en carretera: ex trabajador de AHMSA fallece en accidente vial

José Elías Alvarado Ledezma, ex trabajador de Altos Hornos de México (AHMSA), perdió la vida en un accidente vial en la carretera a Candela, luego de emplearse como operador de tráiler tras la quiebra de la siderúrgica.

Alvarado Ledezma, de 35 años, laboraba desde hace 15 años en la Laminadora en Caliente de la Siderúrgica Uno, al igual que miles de trabajadores, salió de la empresa tras el cierre de operaciones desde hace más de dos años.

Elías Alvarado se colocó como chofer de tráiler, con la intención de sacar adelante a su esposa Cecilia de León y a sus tres pequeños hijos.

El pasado jueves viajaba con una carga de placas y vigas rumbo a Nuevo Laredo cuando la unidad volcó en el kilómetro 63 de la carretera federal 24, dejando al conductor prensado dentro de la cabina.

"Lamentablemente otro compañero que se nos va por la situación de Altos Hornos, porque si no hubiera pasado todo esto, ahí anduviéramos todos en la planta", indicó Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático.

Señaló que casi tres años ha sido un importante número de trabajadores que han fallecido, algunos por enfermedad, otros por accidentes, en donde no han visto una solución a este conflicto.

La muerte de Alvarado se suma a la larga lista de ex obreros que tras la crisis de la acerera, han enfrentado condiciones precarias y riesgosas en empleos distintos a los que realizaban en la siderúrgica.