Familia de Víctor Rebollar solicita apoyo para repatriar sus restos

NUEVA ROSITA, COAH.- La familia de Víctor Rebollar Zamorano enfrenta un difícil momento tras su fallecimiento en Estados Unidos y ha iniciado una campaña en redes sociales para poder trasladar sus restos al municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, su tierra natal.

A través de una publicación en Facebook, se expresa la necesidad de reunir recursos económicos para cubrir los gastos de repatriación.

"Pedimos de su ayuda, así sean $1 o 2 pesos, sería de mucha ayuda para poder dar su último adiós a Víctor", señalaron en el mensaje difundido en la plataforma digital.

La iniciativa busca sensibilizar a la comunidad y, a conocidos del joven, apelando a la solidaridad en un momento de duelo.

La familia destacó que cualquier aportación, por mínima que sea, representa un paso importante para lograr que Víctor pueda descansar en su lugar de origen.

En la misma publicación se proporcionó una cuenta bancaria a nombre de Yajaira Rodríguez Rebollar, con el fin de recibir las donaciones de quienes deseen colaborar. Agradecieron de antemano el apoyo y la difusión de la causa.

El caso refleja la realidad de muchas familias migrantes que, además de enfrentar la pérdida de un ser querido lejos de casa, deben superar las dificultades económicas y logísticas para cumplir con el deseo de despedirlo en su tierra natal.