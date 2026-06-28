Fallece mujer en IMSS: familiares denuncian falta de especialistas

Tras varias semanas de agonía y permanecer internada en la Clínica 7 del Seguro Social, una mujer de 69 años falleció luego de sufrir diversas complicaciones que la mantuvieron en el área de terapia intensiva. Familiares atribuyen el desenlace a una presunta falta de atención oportuna.

De acuerdo con familiares, la paciente ingresó al hospital por una fractura de cadera y permaneció semanas sin ser intervenida quirúrgicamente. Durante ese periodo, su estado de salud se fue deteriorando y finalmente perdió la vida este viernes.

La hija de la paciente declaró que durante el periodo de hospitalización, personal médico y de enfermería le informó en distintas ocasiones que existía falta de especialistas para brindar la atención requerida. "Me decían que faltaban médicos, que no había suficientes doctores para atenderla, tengo videos donde ellos mismos dicen, se escudaban en que no había personal, mi mamá entró bien y me la están entregando mal, ese es mi dolor".

La mujer sostuvo que el retraso en la atención provocó el agravamiento de la salud de su madre y lamentó que sus condiciones empeoraran hasta depender de soporte vital. "Estoy muy enojada porque mi madre no debía terminar como terminó, ella estaba viviendo únicamente con un respirador y yo sólo esperaba que me dijeran que había fallecido".

Además, cuestionó las prioridades del Gobierno Federal al considerar que existen carencias en el sistema público de salud mientras se brindan apoyos a otros países. "Vi un video donde un venezolano le da las gracias a la presidenta Claudia Sheinbaum por todo el apoyo, yo digo lo contrario, como dice el dicho: candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿Qué andan haciendo allá cuando aquí los hospitales están mal?", indicó.