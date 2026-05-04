Vecinos de Monclova piden puente peatonal tras accidente mortal

Tras el accidente que cobró la vida de una mujer de 66 años en el bulevar Pape, vecinos del sector señalaron la urgencia de contar con un puente peatonal que garantice cruzar de manera segura y evitar más accidentes en la zona.

Habitantes del sector coincidieron en que el punto, a la altura de la avenida 3, carece de las condiciones adecuadas para el paso peatonal, lo que obliga a las personas a exponerse entre vehículos que circulan a alta velocidad.

Esta no es la primera ocasión que sucede un accidente en este punto, donde ciudadanos retan a la muerte al pasar por en medio de las "ballenas", sorteando los carros que bajan de los puentes a gran velocidad.

Los vecinos señalaron que la mayoría es gente que va a las oficinas de Infonavit o cruzan para tomar el camión sobre el Pape, sin medir el riesgo. "Sí apoyamos un puente peatonal, porque uno tiene que cruzar por aquí y los carros no se detienen, y bajan muy rápido".

Indicaron que la alternativa es caminar hasta debajo del puente de la Puerta 4 para poder cruzar, lo que representa una distancia de varios metros, que mucha gente, en especial los adultos mayores, tratan de evitar.

Señalaron que más que la instalación de reductores de velocidad, lo que se requiere en este punto de la ciudad es un puente peatonal, que garantice a los ciudadanos cruzar de una forma segura.