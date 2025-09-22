Mujeres ilesas tras accidente en carretera 30

Fuera de peligro se encuentran las mujeres que viajaban en el automóvil involucrado en el accidente de la carretera número 30 que se registró el pasado fin de semana, en el que una persona perdió la vida. La conductora y sus acompañantes fueron dadas de alta tras ser valoradas en Clínica 7 del IMSS.

A pesar de lo aparatoso del accidente, donde el vehículo en el que viajaban salió de la carretera y volcó, dando varias vueltas, las tripulantes únicamente resultaron con golpes menores.

Según información médica, las pasajeras presentaban lesiones leves y ninguna requirió hospitalización, por lo que fueron dadas de alta después de recibir valoración médica en el IMSS.

El personal médico realizó las revisiones necesarias para descartar cualquier lesiones y garantizar la estabilidad de las tripulantes, las cuales fueron dadas de alta el mismo día y enviadas a casa.

En el caso del bebé que viajaba a bordo y su madre, esto no ingresaron al hospital, con lo que se descarta algún riesgo para los tripulantes.

Aún está por definir la situación legal de la conductora del vehículo, tras el lamentable deceso del ciclista que circulaba por el ciclovía en este tramo.