Clausuran vivienda en Guadalupe por fiestas y ruido excesivo

Multa de 20 mil pesos para los propietarios de una vivienda ubicada en la colonia Guadalupe, tras acumular al menos 15 reportes ciudadanos por realizar fiestas constantes con cobro de entrada y venta de alcohol, sin contar con los permisos correspondientes.

El director de Ecología, Oscar Aguilar, informó que las sanciones derivaron principalmente por ruido excesivo y por operar el inmueble como un negocio sin autorización, lo que motivó la colocación de sellos de clausura en el lugar.

El funcionario explicó que el domicilio ya había sido objeto de múltiples quejas vecinales, incluso por presunta venta de alcohol y cobro de ingreso a los asistentes. "Ya teníamos muchas quejas en ese domicilio. Se habló con los dueños y se les hizo la notificación personal de que no podían realizar eventos a altas horas de la noche por el ruido excesivo", señaló.

Aguilar detalló que, si bien no está prohibido realizar reuniones en casa, la norma oficial mexicana establece un límite de 55 decibeles en zonas residenciales. Sin embargo, los responsables hicieron caso omiso a las advertencias. "Puedes tener fiesta en tu casa, puedes tener música, no está prohibido; lo que no está permitido es que supere los 55 decibeles. Se les notificó, la gente se les juntaba, le bajaban y al retirarnos volvían a subir el volumen; era un show de nunca acabar", expresó.

Tras detectar que además de las fiestas se cobraba entrada y se vendía cerveza, la autoridad determinó que el domicilio había cambiado de giro, pasando de ser una vivienda a un establecimiento sin permisos, lo que incrementó las sanciones.

La vivienda acumuló 15 reportes documentados y, pese a las advertencias de multa e incluso arresto hasta por 36 horas en caso de reincidencia, continuó con la actividad irregular. Por ello, se procedió a la sanción económica y a la clausura del lugar.

El director de Ecología subrayó que las multas varían según las faltas cometidas, pues no es lo mismo una infracción por ruido excesivo que operar un negocio clandestino con venta de alcohol y cobro de acceso.

Finalmente, indicó que el objetivo de estas acciones es mantener el orden y la convivencia vecinal. "Se trata de generar orden. No se puede violar la ley, aunque estés en tu casa, menos si rebasas los 55 decibeles y estás en una zona residencial", concluyó.