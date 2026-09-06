SIMAS aplica multas por desperdicio de agua en Monclova

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) aplica entre 20 y 30 multas al mes a usuarios que desperdician agua en Monclova, informó Javier Montes, encargado del área de Cultura del Agua.

Señaló que las sanciones se generan principalmente a partir de reportes realizados por vecinos o denuncias anónimas, por lo que exhortó a la ciudadanía a cuidar el agua y evitar prácticas que puedan derivar en una multa.

Montes explicó que las sanciones por desperdicio de agua van de mil 900 hasta 7 mil u 8 mil pesos, dependiendo de la reincidencia. Cuando una cuenta acumula varias multas, el monto puede incrementarse con el paso del tiempo.

Además del desperdicio, SIMAS también sanciona el traspaso de agua entre domicilios, como ocurre cuando una manguera se conecta de una vivienda a otra, debido a que este tipo de prácticas no está permitido.

El encargado de Cultura del Agua indicó que durante el año se han aplicado aproximadamente entre 100 y 150 multas, con un promedio estimado de 15 a 20 sanciones por semana.

Montes señaló que el problema del desperdicio se presenta de manera general en Monclova, por lo que pidió a los usuarios revisar y cuidar sus instalaciones hidráulicas. Asimismo, advirtió que con la llegada de la temporada de frío pueden presentarse daños en tuberías y tinacos, por lo que recomendó tomar precauciones para evitar fugas y desperdicio de agua.

Los usuarios que tengan dudas sobre las multas pueden acudir a las instalaciones de SIMAS ubicadas en sucursales Carranza y Juárez, en la zona centro de Frontera, para recibir orientación sobre este tipo de sanciones.