Vecinos del fraccionamiento Fénix protestan por muros de contención

Vecinos del fraccionamiento Fénix, ubicado al sur de la ciudad, se manifestaron este martes en contra de la instalación de muros de contención del carril central del libramiento Carlos Salinas de Gortari, al considerar que la obra prácticamente les cierra el único acceso directo a su colonia.

El día de ayer vecinos de este sector alzaron la voz, luego de que comenzaran con la instalación de las vallas de concreto en el carril central de la obra que recientemente fue entregada por el gobierno del estado.

Señalaron que con la colocación de este muro se bloquea la salida de los vehículos, lo que los obliga a desviarse varios kilómetros para poder llegar a sus hogares, impactando su economía, seguridad y movilidad diaria.

Estefanía Flores, vecina del sector, reconoció el mejoramiento de la vialidad con la obra de ampliación y rehabilitación del libramiento, pero con la colocación de los muros afecta su movilidad. "Arreglaron muy bien el libramiento, lo ampliaron, pero ahora están poniendo muros de contención en medio y nos quieren cerrar completamente el paso, nosotros vivimos aquí sobre el libramiento y nos perjudica que nos quiten el acceso".

Detalló que la alternativa planteada por los trabajadores de la obra es un rodeo hasta la zona donde se ubican la empresa de Transportes Mineros, lo que los obliga a desviarse por varios kilómetros.

Mencionó que esto trae consigo otras implicaciones, ya que los encargados de transportes escolares señalaron que si se cierra el paso dejarán de prestar el servicio al no ser costeable, además afecta a los jóvenes que pasan a pie a escuelas como la Secundaria 76 y al Cecytec, Sur.

Señaló que son alrededor de 65 familias las que se ven afectadas, algunas como en su caso que cuentan con negocios en sus domicilios, mismos que se verían severamente afectados por la falta de acceso.

Los vecinos exigieron a las autoridades responsables de la obra mantener el crucero abierto o habilitar una solución vial segura y funcional, al advertir que el cierre total del acceso afecta de manera directa su calidad de vida.