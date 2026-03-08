Contactanos
Coahuila

Museo Pape celebra el Día Internacional de la Mujer con yoga: Isis Patoni guía la actividad

Con esta sesión de yoga, el Museo Pape busca resaltar la importancia del reconocimiento a la mujer.

Por Staff / La Voz - 08 marzo, 2026 - 07:59 a.m.
Museo Pape celebra el Día Internacional de la Mujer con yoga: Isis Patoni guía la actividad
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Museo Pape conmemoró el Día Internacional de la Mujer con el evento "Habita tu cuerpo", una sesión de yoga especialmente dirigida a mujeres de la comunidad y conducida por la instructora Isis Patoni. La actividad se desarrolló en las instalaciones del jardín de Museo Pape, contando con un amplio número de asistentes, quienes conectaron con su energía y conciencia femenina.

       

      Teniendo como ambiente el jardín de la institución, entre árboles, flores y obras escultóricas, Museo Pape conmemora esta fecha tan importante para el reconocimiento y valor de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados