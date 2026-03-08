Museo Pape celebra el Día Internacional de la Mujer con yoga: Isis Patoni guía la actividad

El Museo Pape conmemoró el Día Internacional de la Mujer con el evento "Habita tu cuerpo", una sesión de yoga especialmente dirigida a mujeres de la comunidad y conducida por la instructora Isis Patoni. La actividad se desarrolló en las instalaciones del jardín de Museo Pape, contando con un amplio número de asistentes, quienes conectaron con su energía y conciencia femenina.

Teniendo como ambiente el jardín de la institución, entre árboles, flores y obras escultóricas, Museo Pape conmemora esta fecha tan importante para el reconocimiento y valor de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.