Nancy Hernández busca apoyo para continuar su tratamiento contra el cáncer cervicouterino

En pleno mes de la lucha contra el cáncer, Nancy Cecilia Hernández Martínez, una joven madre de 34 años y vecina de la zona Centro de Frontera, busca el apoyo de la comunidad para continuar con su tratamiento contra el cáncer cervicouterino que enfrenta desde hace seis meses.

Diagnosticada en marzo de este año con cáncer cervicouterino en fase 2, Nancy ha sido atendida en la Clínica 25 del IMSS, donde ha recibido 25 sesiones de radiación y tres quimioterapias.

Aunque su tratamiento incluía braquiterapias, estas no se le pudieron realizar, por lo que se incrementó el número de radiaciones y deberá regresar nuevamente a Monterrey para recibir su tratamiento.

El costo de cada traslado representa un fuerte gasto para su familia, así como los gastos al estar en Monterrey durante el tiempo del tratamiento, que pueden ser de 10 días o más de acuerdo a las sesiones de radiación que tenga.

Madre de tres hijos de 18, 15 y 13 años, Nancy enfrenta esta situación con fortaleza, pero reconoce que la parte económica se ha vuelto muy complicada, pues el seguro médico ya no cubre los viáticos ni los gastos de traslado.

Es por eso que se está organizando un bingo para poder recaudar fondos que le permitan continuar con su tratamiento, y busca padrinos y madrinas que deseen sumarse a esta iniciativa solidaria.

Quienes deseen apoyarla pueden comunicarse directamente con Nancy al 866 389 4219.