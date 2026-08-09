Muere motociclista en accidente en la 57

Un hombre, identificado como Víctor N, de 44 años de edad, murió durante la madrugada del domingo tras participar en un accidente automovilístico registrado sobre la carretera federal 57, a la altura del parque industrial y el cruce con calle Santa Rosa.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar fueron localizados un automóvil Nissan Sentra y una motocicleta, mientras que sobre el pavimento quedó el cuerpo de un hombre, conocido como "Cato", quien perdió la vida en el sitio.

Elementos policiacos y cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el punto para atender el accidente, confirmando el fallecimiento del motociclista.

Las autoridades acordonaron el área para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Posteriormente, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a una funeraria de la localidad, donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, quedó a cargo de las investigaciones a fin de determinar la situación legal de la persona involucrada que conducía el automóvil tras estos lamentables hechos.