Muere motociclista en accidente en la 57
La Fiscalía General del Estado investiga el accidente para determinar la situación legal del conductor del automóvil involucrado.
Resumen
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Un hombre, identificado como Víctor N, de 44 años de edad, murió durante la madrugada del domingo tras participar en un accidente automovilístico registrado sobre la carretera federal 57, a la altura del parque industrial y el cruce con calle Santa Rosa.
De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar fueron localizados un automóvil Nissan Sentra y una motocicleta, mientras que sobre el pavimento quedó el cuerpo de un hombre, conocido como "Cato", quien perdió la vida en el sitio.
Elementos policiacos y cuerpos de emergencia se movilizaron hasta el punto para atender el accidente, confirmando el fallecimiento del motociclista.
Las autoridades acordonaron el área para preservar la escena y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.
Posteriormente, se realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado a una funeraria de la localidad, donde se practicará la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.
La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, quedó a cargo de las investigaciones a fin de determinar la situación legal de la persona involucrada que conducía el automóvil tras estos lamentables hechos.