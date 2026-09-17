Monclova se prepara para jornadas de rastreo de desaparecidos

Alrededor de 100 a 120 personas procedentes de 10 estados de la República arribarán a Monclova este domingo para llevar a cabo jornadas de visibilización y rastreo, informó Nancy Elizabeth Ramón Hernández, presidenta del colectivo Juntos en Acción de Nuestros Desaparecidos Región Centro.

Las actividades programadas incluyen visitas al penal local y a centros de rehabilitación con la intención de localizar a personas que no hayan sido identificadas o cuyos familiares desconozcan su paradero, así como generar mayor sensibilización hacia la causa de las familias de personas desaparecidas.

Dentro del programa, el 21 de septiembre se realizará una marcha que partirá de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (Comandancia) y culminará en la plaza principal.

Ramón Hernández destacó que han contado con el respaldo de las autoridades para la organización de esta jornada, incluyendo el apoyo de corporaciones de seguridad y elementos de Bomberos.