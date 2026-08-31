Amplía CBTIS 36 su oferta técnica

Con el objetivo de ampliar la oferta de carreras tecnológicas, fortalecer la infraestructura y colocar nuevamente al CBTIS 36 entre los primeros lugares a nivel nacional, Narciso Pérez Rendón asumió la dirección del plantel.

Durante este lunes se llevó a cabo el arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027 en el CBTIS 36, donde se tomó protesta al nuevo director y al personal que estarán al frente de la institución, con el reto de hacer crecer al plantel.

El CBTIS 36 cuenta actualmente con una matrícula de alrededor de 2 mil 300 estudiantes y, de acuerdo con el nuevo director, mantiene capacidad para recibir entre 15 y 20 por ciento más de alumnos. "Hasta el momento la matricula del plantel se mantiene estable, sin embargo cuenta con la capacidad para seguir creciendo".

El director explicó que la nueva oferta educativa de la DGETI contempla 25 especialidades, de las cuales el CBTIS 36 recientemente incorporó la carrera de Robótica y Mantenimiento Industrial. Para incorporar otras opciones es necesario contar con mayor infraestructura, equipamiento y materiales, principalmente en el área de Robótica, carrera que requiere talleres y equipo especializado.

Pérez Rendón ya había ocupado la dirección del CBTIS 36 entre 2015 y 2019, por lo que conoce la capacidad que tiene la institución, en donde reconoció que existen retos, pero trabajarán para colocar al CBTIS 36 de nueva cuenta entre los mejores planteles a nivel nacional. "Después de la pandemia tuvimos muchos cambios en la forma de hacer las cosas, hubo cambios principalmente en las formas de enseñanza y aprendizaje, así como el uso de las tecnologías digitales, los jóvenes tienen una forma diferente de aprender y eso lo tenemos que empatar con diferentes formas de enseñar", indicó.