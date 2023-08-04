Necesario mejorar seguridad

Monclova; Coah.-Los resultados en el tema de seguridad no son buenos” mencionó el alcalde de Monclova Mario Dávila Delgado tras recibir una serie de denuncias y manifestaciones de habitantes de la colonia Hipódromo de Monclova durante el evento de “Brigada en tu colonia”.

El edil dijo aceptar que es un problema la seguridad en algunos sectores y en específico la colonia Hipódromo donde se solicitaron más rondines de vigilancia, por los diferentes atracos en el sector, además de vandalismo en escuelas públicas y el tema de vecinos ruidosos.

Aunado a la demanda por seguridad, resalto el tema de drogadicción y del que señalo es “delicado” y habrá de atenderse de manera coordinada y resolverlo con las diferentes corporaciones policiacas.

“Ya se gestionó con Ejército Nacional y Guardia Nacional sin embargo el problema está presente y no está resuelto, los ciudadanos lo que piden son resultados”

Dentro de las acciones y actividades en temas de arte y cultura, así como deporte se ha hecho una inversión grande en el tema se prevención sin embargo el área encargada es seguridad pública.