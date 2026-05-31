Estudiantes de Melchor Múzquiz destacan en el corredor gastronómico

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Estudiantes de la Escuela Secundaria 'Profesor Agustín Terrazas Menchaca' participaron en la Tercera Edición del Corredor Gastronómico, evento realizado el pasado viernes en la Plaza Hidalgo de la Zona Centro.

La actividad realizada durante la tarde reunió a jóvenes de tercer grado que mostraron sus habilidades en organización, finanzas y emprendimiento.

La maestra Yadira del Carmen García Esquivel informó que el proyecto, vinculado a la promoción 2026, fue todo un éxito. Destacó que esta generación es la primera en mantener durante tres años consecutivos la realización de estos corredores, cuyo objetivo principal es enseñar a los alumnos el manejo de recursos y fomentar el espíritu emprendedor.

En total, participaron 10 equipos conformados por alumnos y alumnas, quienes instalaron la venta de antojitos mexicanos y aguas frescas.

La dinámica permitió que los estudiantes pusieran en práctica conocimientos de administración y trabajo en equipo, además de convivir con la comunidad en un ambiente festivo.

Lo recaudado durante la jornada se repartió de manera equitativa entre los participantes, quienes agradecieron a la docente por inculcarles valores de responsabilidad y la importancia

Finalmente, García Esquivel subrayó que este tipo de actividades fortalecen la formación integral de los jóvenes y consolidan a la secundaria como un espacio que impulsa no solo el aprendizaje académico, sino también el desarrollo de competencias, prácticas que serán útiles en la vida futura de cada uno de los estudiantes.