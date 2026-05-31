San Juan de Sabinas: Angélica Solís destaca atención a mujeres víctimas de violencia

NUEVA ROSITA, COAH.- La directora de la Instancia Municipal de la Mujer en San Juan de Sabinas, maestra Angélica Liliana Solís Zamora, informó que el rango de edad de mujeres que sufren violencia familiar oscila entre los 15 y 55 años.

Señaló que, esta problemática continúa siendo una de las principales causas de atención en la dependencia, reflejando la vulnerabilidad de un amplio sector de la población femenina.

Precisó que, durante el año pasado atendieron en promedio a 30 mujeres de manera mensual en el Centro Libre, y, en su informe más reciente, destacó que este año se ha brindado mayor apoyo psicológico y legal, especialmente a madres de familia que enfrentan la difícil situación de tener hijos con alguna adicción, lo que incrementa las tensiones y la violencia dentro del hogar.

Solís Zamora explicó que el refugio temporal más cercano se encuentra en Frontera, Coahuila, aunque hasta el momento no ha sido necesario trasladar a mujeres a dicho espacio. Esto se debe a que los casos han podido ser atendidos de manera local, con acompañamiento y canalización a las instancias correspondientes.

La funcionaria detalló que el grado de violencia que enfrentan las mujeres es principalmente de tipo doméstico. Ante ello, se realizan canalizaciones al Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF), instancia competente para dar seguimiento y brindar apoyo integral a las víctimas.

Finalmente, la directora de la Instancia Municipal de la Mujer reiteró el compromiso de continuar fortaleciendo los programas de atención y prevención de la violencia familiar. Subrayó que, el objetivo es ofrecer a las mujeres un respaldo institucional que les permita salir adelante y garantizar un entorno más seguro para ellas y sus familias.