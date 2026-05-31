Claudia Garza se reúne con trabajadores sindicalizados en San Juan de Sabinas

San Juan de Sabinas, Coahuila (29 de mayo de 2026).– La candidata a diputada local por el Tercer Distrito Electoral de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC, Claudia Garza, sostuvo la tarde de este viernes importantes reuniones con trabajadores sindicalizados de diversos sectores productivos, con el objetivo de escuchar sus inquietudes y refrendar su compromiso con la defensa de los derechos laborales.

Inicialmente, la abanderada se reunió con los trabajadores sindicalizados encabezados por el dirigente de los burócratas municipales, el abogado Pablo Meza González. Posteriormente, sostuvo un encuentro con integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), organización liderada por Julio Olivo.

En la reunión participaron representantes de diversos sindicatos, entre ellos el Sindicato de la Radio y la Televisión Sección Carbonífera, Transporte Colectivo Combi, Transporte Escolar, Taxis, Artesanos, Herreros, Vendedores Ambulantes, Sindicato de Merco, Sindicato de Autotransportes Múzquiz-Rosita, Filarmónicos Sección 236, así como trabajadores de Trinity y Jaropamex.

Acompañaron a la candidata el delegado político del PRI en San Juan de Sabinas, profesor José Luis Flores Méndez; la presidenta del tricolor en San Juan de Sabinas, maestra Laura Pérez Castro; y el secretario general del partido, Javier Salazar Guajardo.

Durante su mensaje, Claudia Garza reconoció el esfuerzo y la contribución de los trabajadores sindicalizados al desarrollo de la región. "Reconozco el esfuerzo, la dedicación y la lucha diaria que realizan por sus familias y por nuestra comunidad. Sé que cuando un gremio sindical se mantiene unido, se logran mejores oportunidades y más justicia laboral", expresó.

Asimismo, reiteró su compromiso de representar las causas de los trabajadores desde el Congreso del Estado. "Como candidata a diputada local por el Tercer Distrito, vengo a comprometerme a ser una voz cercana, firme y de resultados para ustedes. Cuenten conmigo para defender sus derechos y trabajar por un futuro con más oportunidades y bienestar para todas y todos".

Claudia Garza invitó a los asistentes a participar en la jornada electoral y brindarle su respaldo en las urnas el próximo domingo 7 de junio.