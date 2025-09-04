Director del hospital se compromete a revisar caso de Fernanda

La Secretaría de Salud iniciará esta semana la investigación de la muerte de la pequeña Fernanda, tras la presunta negligencia médica cometida en el Hospital General "Amparo Pape de Benavides", tras el retraso de la cesárea.

Ángel Cruz García, director del hospital, afirmó que el caso será revisado por el comité de mortalidad materna y perinatal, el cual analizará el expediente clínico, las notas médicas y la actuación del personal involucrado.

"Es lamentable conocer que existe alguna queja por las redes sociales, yo siempre tengo la dirección aquí abierta, el familiar puede venir a manifestarme su percepción de la atención que se le dio en el hospital y nosotros tomar cartas de inmediato en hacer la averiguación correspondiente".

Indicó que tras presentarse este deceso, se iniciará una revisión del caso por el comité de mortalidad materna y perinatal, y se seguirá el procedimiento para conocer las causas de la muerte.

El caso será revisado en primera instancia a nivel hospital, posteriormente pasará al Comité Jurisdiccional y, posteriormente, al comité en Saltillo, que definirá si hubo irregularidades en la atención.

En caso de detectar irregularidades en la atención del caso, el expediente pasará al área jurídica para determinar sanciones que van desde una notificación hasta una suspensión temporal.

El director médico mencionó que hasta el momento no momento, no ha recibido ninguna inconformidad directa por parte de los familiares, pero están abiertos para atenderlos en caso de alguna molestia por el trato

Sobre la versión de un segundo caso similar en el mismo hospital, el director dijo no tener información, aunque reiteró su disposición a recibir directamente las quejas de la ciudadanía.