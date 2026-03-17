Negociaciones del T-MEC: Coria Rohell llama a respetar la soberanía de México

Tras el arranque de las negociaciones para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente de COPARMEX Monclova, Mario Coria Rohell, señaló que México podrá alcanzar un resultado favorable si mantiene una postura firme durante las pláticas y defiende su soberanía.

Mario Coria Rohell, vio con buenos ojos el inicio de las pláticas que se darán entre los representantes de México y Estados Unidos, como parte de la renegociación del tratado comercial.

Mencionó que este proceso será complejo y será un tema que se mantendrá latente en los próximos meses, por lo que es necesario que las autoridades federales dimensionen y den la importancia requerida en esta etapa.

Señaló que durante el último año, Estados Unidos ha reconocido la importancia de tener a México como socio comercial, por lo que confía en que se obtenga un buen resultado de la renegociación, pero depende de los argumentos que se presenten y la postura que se mantenga en el proceso.

"Yo creo que nos va a ir bien con esta renegociación y yo creo que si México se mantiene firme, se mantiene en su postura y sobre todo que no ceda ni un solo centímetro de nuestra soberanía, se tendrá un buen resultado".

Mencionó que como socios comerciales debe mantener un respeto, y que ninguno someta a otro, porque si se rompe ese respeto se rompe el estado de derecho.

Coria Rohell señaló que dentro de la negociación se debe tomar en cuenta a empresarios exportadores, quienes son los más afectados ante el aumento de impuestos y variaciones en el precio del dólar.

Así mismo reiteró la importancia de mantener el bloque de América del Norte, el bloque socioeconómico del cual México forma parte, por lo que destacó la importancia de llevar una negociación seria, justa y comprometida entre los tres países México, Estados Unidos y Canadá.

Destacó que México debe mantener una visión como nación, como país y buscar la forma de diversificar su economía, con el fin de no depender nada más de Estados Unidos, sino de buscar otros socios comerciales, con el objetivo de seguir fortaleciendo la economía interna del país.