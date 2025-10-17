Nemak anuncia recontratación de personal y nuevas empresas llegan a la región

El anuncio de la recontratación de personal en Nemak y la posible llegada de nuevas empresas a la región genera un ambiente de optimismo entre el sector empresarial, quienes confían en una reactivación económica sostenida tras meses de incertidumbre industrial. El presidente de Coparmex, Mario Coria Rohell, señaló que sin duda alguna se tiene un nuevo panorama en la región Centro con los recientes movimientos dentro de las empresas a nivel local, con la recontratación de personal y la instalación de nuevos proyectos. Nemak recontratará personal, al igual que otras empresas de la región que mantienen sus procesos de contratación. El crecimiento de proyectos como Dual y el anuncio de la llegada de nuevas empresas como Doosing presentan un nuevo panorama para la región. Mencionó que a esto se suman nuevos proyectos, empresas interesadas en instalarse en Monclova, que se han mencionado por parte de las autoridades municipales y que podrían llegar en los próximos meses, lo que se traduciría en la generación de nuevas fuentes de empleo. "He tenido algunas pláticas con la gente de PRO Monclova, sin darnos más detalles, pero nos dicen que hay varias empresas interesadas en iniciar actividad en la región, por lo que se ve un cierre de año más alentador". A esto se suma la revisión del T-MEC, que se realizará en los próximos meses y en la que se espera que se tengan resultados positivos y se defina el tema de los aranceles, para que la región pueda retomar rumbo. Coria reconoció que, aunque el panorama aún depende de factores externos como los ajustes arancelarios y la negociación del tratado comercial, la tendencia es positiva y empieza a notarse una recuperación en distintos sectores, incluyendo el caso de Altos Hornos de México.