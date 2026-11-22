La Navidad debe ser una oportunidad para recuperar la unión familiar, practicar el perdón y acompañar a quienes atraviesan momentos difíciles, especialmente a las personas que enfrentan soledad, tristeza o depresión.

Ante la cercanía de las celebraciones decembrinas, el vicario de la Diócesis de Saltillo, Néstor Martínez, advirtió que esta temporada también puede intensificar sentimientos de nostalgia y melancolía debido a la ausencia de seres queridos, problemas económicos, pérdida del empleo y dificultades personales o familiares.

Explicó que estos factores pueden generar un ambiente emocional complicado para algunas personas, por lo que consideró necesario cambiar la manera de afrontar las adversidades y reconocer la vida, la familia y las amistades como fuentes de esperanza en lugar de verlas como una carga.

El representante de la iglesia Católica hizo un llamado a la población a mantenerse cercana a quienes muestran señales de tristeza o aislamiento, preguntarles cómo están, llamarlos y ofrecerles compañía, al considerar que un gesto de solidaridad puede representar un apoyo importante para quienes enfrentan depresión o ansiedad.

"Si vemos a alguien que está triste, que está solo, que se siente abandonado, no dejarlo; unirnos a esas personas, llamarles, decirles cómo estás, cómo te encuentras".

Destacó que nadie merece atravesar situaciones de sufrimiento emocional en soledad y que, cuando una persona se encuentra en condiciones de ayudar, debe brindar la mano a quien lo necesite.

Respecto al significado religioso de estas fechas, señaló que la Navidad representa una invitación a vivir los valores de paz, amor, justicia y de la misericordia, inspirados en el nacimiento de Jesucristo.

Además de que esta celebración también debe propiciar el reencuentro entre las familias, el perdón y la reconciliación, incluso cuando existen conflictos o situaciones complicadas entre sus integrantes.