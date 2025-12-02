El párroco Néstor Martínez resalta la rendición de cuentas en Monclova

Monclova, Coah. – El párroco Néstor Martínez señaló que el primer Informe de Gobierno Municipal representa un momento importante para la vida pública de la ciudad, ya que permite a la ciudadanía conocer de manera directa las acciones que se han desarrollado durante el primer año de gestión del alcalde Carlos Villarreal.

"El pueblo es quien elige a sus gobernantes y, por lo tanto, tiene el derecho de ser informado sobre todas las actividades que se han realizado", expresó el sacerdote, al considerar que la rendición de cuentas fortalece la relación entre autoridad y sociedad.

El párroco comparó el inicio de una administración con la llegada a un lugar nuevo, donde todo representa una etapa de aprendizaje y adaptación. "La experiencia se va adquiriendo día con día, conforme se avanza en el trabajo", comentó.

Sobre el perfil del alcalde, Martínez destacó que Villarreal es un político joven que inició su carrera desde hace varios años, lo que —dijo— le ha permitido formarse bajo el consejo de figuras con experiencia. Particularmente resaltó la coordinación alcanzada entre los 13 municipios de la Región Centro y el Gobierno del Estado.

"Esa sinergia con los municipios y el respaldo del gobernador le dan solidez y fortaleza a todo lo que se está haciendo", afirmó.

Finalmente, reconoció que Monclova atraviesa actualmente por situaciones complejas, lo que hace difícil impulsar proyectos y estrategias; sin embargo, subrayó que el alcalde mantiene una actitud de impulso constante para sacar adelante al municipio.

"Sabemos que no es fácil, pero siempre lo he visto como una persona echada para adelante. Esperamos que las actividades continúen realizándose para el bien de toda la ciudadanía", concluyó.