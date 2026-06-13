Escapa Omarcito otra vez; alerta en Monclova por fuga de niño de 10 años de Casa Hogar Galilea

MONCLOVA, COAH.- La desaparición de un niño de apenas 10 años volvió a encender las alertas entre corporaciones de seguridad y personal de asistencia social durante la mañana de este sábado, luego de que escapara por segunda ocasión en pocos días de la Casa Hogar Galilea, ubicada en la colonia El Pueblo.

La movilización se activó alrededor de las 07:00 horas, cuando responsables del albergue solicitaron apoyo a través del Sistema Estatal de Emergencias 911 al percatarse de que Omar N ya no se encontraba dentro de las instalaciones.

La ausencia del menor generó preocupación inmediata debido a sus condiciones particulares de comunicación y a los antecedentes recientes de una fuga similar, lo que obligó a las autoridades a desplegar recorridos de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con los reportes obtenidos, ninguno de los trabajadores pudo establecer con precisión el momento ni la forma en que el niño abandonó el inmueble ubicado sobre la calle Cuauhtémoc. Ante la incertidumbre, personal de la institución revisó las grabaciones de videovigilancia, mientras elementos de Seguridad Pública realizaban patrullajes para tratar de ubicarlo.

La directora del albergue, Cindy Orozco, informó a las autoridades sobre las características del menor y confirmó que ya existía un antecedente reciente de una situación similar, lo que incrementó la preocupación por su seguridad.

Tras varios minutos de operativo, los agentes lograron localizar al menor en una gasolinera situada sobre la avenida Montessori. El niño fue encontrado en buenas condiciones físicas y sin lesiones aparentes.

Una vez asegurado, Omar fue entregado nuevamente al personal responsable de la Casa Hogar Galilea, quedando bajo resguardo.

El nuevo episodio volvió a generar inquietud entre autoridades y responsables de la institución, ya que se trata de la segunda ocasión consecutiva en que el menor logra abandonar el albergue, situación que evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y supervisión para evitar que vuelva a ponerse en riesgo.