Reconocen trayectoria y vocación de servicio de enfermera en Sabinas con Muro de Honor

SABINAS, COAH.- En el Centro de Salud con Hospital Sabinas se llevó a cabo la develación del Muro de Honor a la Excelencia en Enfermería, acto encabezado por autoridades médicas y directivos de la institución.

El evento tuvo como propósito reconocer la labor de profesionales que han destacado por su compromiso y vocación de servicio, brindando atención de calidad a la ciudadanía.

¿Quién fue homenajeada en el evento?

El doctor Carlos Jiménez Villarreal, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, presidió la ceremonia y felicitó a la enfermera Bertha Elizabeth Macías, a quien se le rindió homenaje por su entrega y dedicación en la atención a la comunidad sabinense.

"Gracias por cuidar y velar siempre por la gente de nuestro Sabinas", expresó Jiménez Villarreal al destacar la importancia de reconocer públicamente a quienes han hecho de la enfermería una misión de vida.

Importancia del reconocimiento en la salud

El anfitrión del evento fue el doctor Francisco Iribarren Cárdenas, director médico del Centro de Salud con Hospital Sabinas, quien subrayó que este tipo de reconocimientos fortalecen la identidad institucional y motivan al personal a mantener altos estándares de calidad en la atención.

La ceremonia concluyó con un llamado a seguir impulsando la excelencia en los servicios de salud, resaltando que la vocación y el compromiso de los profesionales son pilares fundamentales para garantizar el bienestar de la población.