Impacto económico del partido inaugural en Monterrey: ventas se triplican

El partido inaugural de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo dejó un impacto positivo en la economía local, al triplicar las ventas en restaurantes, bares y negocios del sector servicios.

Lo anterior lo dio a conocer el comisionado de la Cámara de Comercio, Armando de la Garza Gaytán, quien señaló que desde el mediodía los establecimientos comenzaron a registrar una importante afluencia de clientes, alcanzando niveles de ocupación poco habituales para un día laboral.

"En el sector de restaurantes, bares y esparcimiento la derrama se duplicó y triplicó, desde las 12 del día ya estaban casi todos los lugares llenos, fue un gran día para el comercio y los servicios".

Señaló que el horario del encuentro favoreció la participación de trabajadores y familias, ya que coincidió con el tiempo destinado para la comida y los descansos laborales, lo que incrementó la afluencia.

Además, numerosas empresas permitieron a los trabajadores siguieran la transmisión del partido dentro de las instalaciones, por lo que incrementó la solicitud de alimentos y bebidas en restaurantes.

"En muchas empresas mandaron pedir comida, colocaron pantallas y aprovecharon las áreas de descanso para ver el juego, hubo una gran algarabía y eso también benefició a los negocios".

De la Garza Gaytán señaló que el siguiente partido de la selección podría generar una mayor derrama económica, debido a que se jugará a las 7 de la tarde, cuando la mayoría de las personas ya concluyó sus actividades laborales y escolares.

"Va a beneficiar más a restaurantes y bares porque la gente podrá quedarse a convivir después del partido, además de que será en fin de semana y eso incrementa todavía más las posibilidades de consumo", indicó.