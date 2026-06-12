Trabajadores de AHMSA en Monclova se oponen a orden judicial

Trabajadores de Altos Hornos de México advirtieron que no permitirán que salga ningún equipo de la empresa aún cuando exista una orden judicial, hasta que se garantice el pago de los adeudos que se tienen con la base obrera, esto tras el dictamen para que se entreguen las computadoras a la empresa Dell.

La postura fue fijada por trabajadores que permanecen en vigilancia en los accesos de la empresa, luego de que la jueza encargada del concurso mercantil ordenara la entrega de los equipos de cómputo en un plazo de tres días.

Ervey Valenzuela aseguró que la determinación de la clase obrera no ha cambiado pese al mandato judicial y reiteró que la consigna sigue siendo impedir que se retire cualquier activo de la acerera. "La postura de los trabajadores es muy clara: nada entra y nada sale, sabemos que es una orden judicial, pero nos preguntamos por qué hasta ahora, después de tres años y medio, se están atendiendo estos intereses mientras nadie voltea a ver a los obreros".

Mencionó que durante el proceso de concurso mercantil diversos acreedores han buscado recuperar bienes o recursos, mientras que los trabajadores continúan sin recibir el pago de salarios y prestaciones pendientes.

El representante de los trabajadores informó que la lucha obrera continuará dentro de las instalaciones de AHMSA y aseguró que la orden no modificará la estrategia que mantienen desde el inicio del conflicto. "Seguimos firmes en las instalaciones de Altos Hornos de México y esto no va a cambiar el panorama, la clase obrera es la que tiene la última palabra y la decisión es que no se saque absolutamente nada".

Asimismo, hizo un llamado a los trabajadores para mantenerse unidos en caso de que se intente ejecutar la orden judicial de retiro de los equipos. "Queremos ver a la clase obrera cuando llegue ese momento, desde hace tres años y medio la consigna ha sido la misma, no permitir que se saque nada de la empresa, si todavía no se concreta la venta o la subasta de AHMSA, menos se va a lograr mientras se sigan llevando activos", indicó.