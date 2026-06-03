Alistan "blindaje" de seguridad con miras al Proceso Electoral

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A vísperas del proceso electoral del próximo 7 de junio, se ha iniciado un blindaje de seguridad en la Región Carbonífera con el apoyo de corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno. Además, se instalarán 15 módulos de atención para la recepción de denuncias relacionadas con temas electorales en toda la cuenca, informó el licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la región.

El funcionario explicó que estas acciones responden a las indicaciones del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, quien destacó la importancia de mantener una estrategia sólida ante el proceso para la renovación de espacios en el Congreso del Estado de Coahuila.

Acciones de la autoridad

Los operativos preventivos se mantienen activos en las zonas urbanas y conurbadas de la cuenca con el objetivo de garantizar tranquilidad durante la jornada electoral.

Garduño Guzmán subrayó que se iniciaron actos de presencia de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno en todos los municipios, destacando la participación en Múzquiz del comandante José Ponce Sánchez, del Mando Coordinado, así como de elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), Grupo de Reacción Especial de Coahuila (GREC), Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Agencia de Investigación Criminal (AIC) y Guardia Nacional, quienes se han desplegado para reforzar la seguridad.

Detalles confirmados

En todo el estado de Coahuila se desplegarán más de 10 mil elementos, mientras que en la Región Carbonífera se contará con los efectivos disponibles, quienes permanecerán activos en los cinco municipios durante todo el proceso electoral. La intención es mantener vigilancia constante y atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Finalmente, se informó que las agencias investigadoras del Ministerio Público permanecerán abiertas el próximo domingo 7 de junio, al igual que los Centros de Atención a la Mujer.

Además, se habilitarán espacios específicos para fomentar la denuncia ciudadana ante cualquier situación relacionada con el proceso electoral, reforzando así el compromiso de las autoridades con la seguridad, la legalidad y la transparencia.