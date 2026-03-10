Niño de 12 años se une al programa Aplícate para apoyar a su hermano

Un niño de 12 años de edad se integró al programa 'Aplícate', dirigido a jóvenes con problemas de adicciones, conflictos con la ley o que han cometido faltas administrativas, con el objetivo de acompañar a su hermano de 16 años en su proceso de reinserción social.

La directora de Proximidad Social, Tania Ibarra, informó que el menor no participa por haber cometido alguna infracción, sino como parte del apoyo familiar hacia su hermano, quien sí enfrentó un conflicto con la ley. 'Él no va porque haya tenido algún problema o haya sido infractor, sino porque acompaña a su hermano. Esto es muy positivo, porque cuando se integran los hermanos menores se fortalece el proceso y se sana también a nivel familiar', explicó.

Ibarra detalló que actualmente cerca de 100 jóvenes participan en el programa 'Aplícate', el cual trabaja con adolescentes de entre 12 y 18 años de edad, siendo el menor inscrito precisamente este niño de 12 años.

Indicó que los participantes se integran al programa por distintas vías: algunos canalizados por instituciones, otros por solicitud directa de sus familias y algunos más que concluyen su proceso mediante una carta de liberación tras cumplir con las sesiones establecidas.

En el caso de los hermanos de 12 y 16 años, ambos han participado en seis sesiones, de un total de 11 que deben completar para concluir el proceso y obtener su carta de liberación, con la finalidad de fortalecer su reintegración dentro de la sociedad.