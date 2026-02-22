Claudia Sheinbaum escucha a niños que piden recuperar cancha en Monclova

Entre discursos, recorridos y decenas de adultos que buscaban acercarse a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Monclova, fueron los más pequeños quienes lograron robarse por unos minutos la atención de la mandataria.

Un grupo de niños de la colonia Colinas de Santiago se abrió paso entre la gente con una petición sencilla, pero importante para ellos, recuperar la cancha deportiva al interior de la colonia.

Con la emoción evidente, los menores explicaron que el espacio donde solían jugar ha sido vandalizado poco a poco, la misma gente de la colonia se llevó la malla ciclónica, parte de la infraestructura, las lámparas fueron retiradas y hasta las cámaras de vigilancia fueron robadas, dejando el lugar prácticamente abandonado.

"Le pedimos que nos ayudara con la cancha, porque ahí está pero le han quitado muchas cosas", contó uno de los pequeños que logró hablar con la presidenta.

Relató que los daños no ocurrieron de un día para otro, sino que con el tiempo se fueron llevando distintas partes de la infraestructura, para posteriormente venderlas, dañando así el espacio destinado para el deporte.

La petición de los niños no solo fue que se reponga lo que se llevaron, sino que también haya mayor vigilancia para evitar que vuelva a ocurrir.

Durante algunos minutos, la presidenta escuchó la solicitud de los menores, para después canalizar la petición al área correspondiente, y que de esta manera se revise la posibilidad de atenderlo.

El pequeño explicó que algunos de los niños que se acercaron son estudiantes de escuelas cercanas y otros viven en la misma colonia, por lo que ese espacio deportivo solía ser su punto de encuentro después de clases.

Entre la agenda oficial y el movimiento del evento, la breve conversación dejó una escena distinta, la de un grupo de niños que, con ilusión, aprovecharon la oportunidad para pedir que les devuelvan el lugar donde solían jugar.