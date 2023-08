"No detendrá cáncer mi sueño de ser abogada"

"Le voy a dar pelea al cáncer porque quiero cumplir mi sueño de ser abogada y seguir apoyando a los demás", dijo la gestora social Perla Espinoza Castillo, que ahora necesita el apoyo de la ciudadanía para cubrir los gastos de su tratamiento.

El pasado 11 de julio acudió al Hospital Amparo Pape de Benavides para revisarse un dolor que le dio en su costado derecho, luego de realizarle un ultrasonido los médicos se dieron cuenta que tenía un tumor de gran tamaño y que abarcaba la mitad de su riñón derecho, además de cuatro ganglios.

En entrevista con periódico La Voz Monclova, perla relató que no podía creer lo que le decían pero fue gracias a su familia y amigos que se preocuparon por ella que empezaron a moverse para atenderse rápidamente, ahora está en espera de recibir la cita para que la atiendan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monterrey, Nuevo León.

Para costear los gastos está realizando diversas actividades como lo es un evento con causa este próximo jueves 17 de agosto en Fénix Sports Bar en punto de las 8:00 de la noche en donde habrá diversas sorpresas para los asistentes.

"Desde un inicio me puse en las manos de Dios y fue él quien me abrió sus puertas, no me puse a llorar porque eso fue lo que me recomendó el doctor Macías, siempre estar positiva y no dejarme caer por la depresión".

Señaló que antes del dolor provocado por el cáncer, no se enfermaba y cuando llegaba a tener una gripe o un dolor de cabeza dejaba que se le pasara solo, pues no quería contaminar su cuerpo con medicamentos.

Considera que Dios le dio más tiempo y que el cáncer no es sinónimo de muerte, pues dijo que hay personas que viven con enfermedades toda su vida como lo es la diabetes o el lupus, y solamente tiene muchos ánimos para seguir adelante y cumplir sus sueños.

"Los sueños no son para después y es por eso que yo sigo activa y continuando en las clases de preparatoria abierta en la CTM Monclova, donde recibo un gran apoyo de mi maestra Erika González y ya solamente me faltan cuatro materias para terminar".

Perla mencionó que sigue adelante por sus dos hijos Eduardo y Edwin Romo Espinoza, quienes desde un inicio tomaron la noticia con valentía y le dijeron que es lo que ella les enseñó, hacer personas valientes y entronas, a "tomar el toro por los cuernos".

También agradeció a sus amigos y gestoras Diana Salazar, a su hermana Elena esmeralda y a todas las personas que le han demostrado que la quieren desde que se dio a conocer la noticia, pues le han dado energía y alegría que la han tenido activa y positiva.

"Eso ha sido de vital importancia para mí y es lo que recomienda a los familiares de pacientes con cáncer, que no los dejen solos y les tengan paciencia pero sobre todo les quiero decir a las personas que se revisen en cuanto su cuerpo les hable".