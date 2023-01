No les alcanza a obreros con el 50%

Anualidades en la compra de vehículos en agencia, pagos de colegiaturas de escuelas, pagos vencidos en créditos en muebles y créditos en efectivo es la afectación que tendrán los obreros con el pago del solo 50% de su ahorro.

Y es que la gran mayoría de los obreros de Ahmsa están acostumbrados a recibir estas prestaciones –aguinaldo y ahorro- casi juntas en el mes de diciembre y hacen su planeación de gastos, este año 2022-2023 no fue igual.

Entrevistado al respecto el obrero Joel Martínez Gaytán destacó que los obreros llegaron a un acuerdo con los dirigentes sindicales en aceptar que el lunes se les page lo que ellos aportaron por concepto de ahorro pero no hay fecha para que la empresa les entregue lo que a ellos les corresponde.

"Algunos tenemos créditos, de carro, vivienda, pago de escuelas, claro que se nos hará difícil a muchos el enfrentar esta crisis", comentó.

Dijo Martínez Gaytán que algunos de los obreros fueron precavidos y no derrocharon recursos, "cada año se nos pide que hagamos buen uso del dinero, hay gente que sí es precavida, pero muchos otros no".

A través de una encuesta digital de La Voz de Monclova y Sabinas se recibieron varios mensajes de obreros y familiares en torno a la situación y muchos expresaron su preocupación sobre los pagos que tienen pendientes.

Algunos como Luis Gerardo Sánchez Alvarado expresó justamente que tiene pendiente el pago de la anualidad de su carro que no alcanzará a cubrir y le preocupan los intereses moratorios que le cobrarán porque no pagará el total.

Hubo mujeres que describieron que ya veían venir la situación y por ello en el mes de diciembre se "ajustaron" con sus gastos al recibir aguinaldo y evitaron deudas; como Silvia Briones

Otros que no son propiamente obreros, mencionaban que a toda la economía en la región afectará esta situación porque no solo el pago del medio ahorro sino también la falta de bonos de producción hará que las familias de obreros tengan un ingreso menor y no habrá tanto recurso económico fluido.

Rosa Carmen Ríos escribió que deben pagar las escuelas, en su caso hijos en preparatoria al comenzar el nuevo semestre, el pago del recibo de la luz que llega este mes, y lamentó que no exista un compromiso por parte del sindicato para exigir a la empresa los derechos del trabajador.

Hizo votos para pensar positivo y pedir a Dios una respuesta positiva en los próximos días y que el recurso que les falta no demore más.