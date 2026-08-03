No despegan balnearios locales

La temporada vacacional de verano no ha sido suficiente para reactivar la economía de los balnearios de la Región Centro, cuyos propietarios reportan apenas un incremento cercano al 10 por ciento en la afluencia de visitantes, un nivel que consideran insuficiente para revertir la baja actividad que arrastran.

El propietario del balneario Álamo Beach, Noé Armendáriz, señaló que a pesar del inicio de las vacaciones escolares y la temporada de graduaciones, el movimiento sigue siendo limitado. "Ha despuntado un poquito, es mínimo, sí subió un poco, pero estamos hablando de un incremento aproximado del 10 por ciento".

Indicó que el repunte obedece principalmente al periodo vacacional y a algunos eventos de graduación, aunque todavía no representa una recuperación sólida para el sector. Añadió que las altas temperaturas no siempre benefician a los centros recreativos, ya que cuando el calor es extremo muchas familias optan por permanecer en casa. "A veces, cuando la temperatura es muy alta, la gente no sale de sus casas, eso también provoca que disminuyan las visitas".

El empresario confió en que la afluencia se mantenga hasta el término de la canícula, previsto alrededor del 24 de agosto, para prolongar el flujo de visitantes antes del regreso a clases.

Sobre la competencia con las quintas para eventos, sostuvo que el problema no radica en los negocios que operan de manera formal, sino en aquellos que funcionan sin cumplir con la regulación correspondiente. "Es una competencia, pero a los que tenemos balneario no nos afecta mucho, lo que sí nos afecta son los que no están regulados".

Explicó que los balnearios ofrecen un servicio distinto al de las quintas, al permanecer abiertos al público durante casi toda la semana, además de asumir costos de operación y mantenimiento considerablemente mayores por el tamaño de sus instalaciones. "Un balneario puede recibir a más de 500 personas, mientras que muchas quintas tienen capacidad para 20 o 50. El mantenimiento de albercas e instalaciones representa un costo mucho mayor", indicó.