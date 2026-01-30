Protección Civil alerta: frente frío número 32 afecta a Coahuila

Ingresó a la región el frente frío número 32, acompañado de una masa de aire polar, lo que ocasionará un marcado descenso en las temperaturas, además de fuertes vientos durante el fin de semana, informó el director de Protección Civil, Pedro Alvarado.

De acuerdo con el pronóstico, para este sábado se espera una temperatura mínima de 3 grados centígrados y una máxima de 17 grados, mientras que el domingo la mínima se mantendrá en 3 grados y la máxima alcanzará los 15 grados.

El funcionario detalló que las mañanas serán frías a muy frías, con tardes frescas, además de vientos sostenidos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvia.

Ante estas condiciones climáticas, Protección Civil emitió una serie de recomendaciones a la población, entre ellas abrigarse adecuadamente, proteger a personas vulnerables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y conducir con precaución.

Pedro Alvarado señaló que Protección Civil y el cuerpo de Bomberos, en coordinación con el Gobierno Municipal, se mantienen en constante vigilancia para atender cualquier eventualidad, además de realizar monitoreos y brindar apoyo a familias en situación vulnerable.

Para reportar emergencias, la ciudadanía puede comunicarse a los números 911 y 866-635-08-08, los cuales se encuentran disponibles las 24 horas.