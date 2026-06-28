Inauguran planta de moscas estériles en Chiapas para combatir gusano barrenador

La inauguración de la planta productora de moscas estériles que se dio este fin de semana en Chiapas representa un paso clave para contener la propagación del gusano barrenador y reforzar el combate contra la plaga que afecta a la ganadería nacional.

El productor ganadero Arturo Valdés Pérez señaló que la apertura de esta planta permitirá al Gobierno Federal poner en marcha la estrategia sanitaria que históricamente da mejores resultados para erradicar el gusano barrenador. "Con esa fábrica y la ayuda de los gringos se podrá combatir el gusano barrenador, ojalá que se produzca grandes cantidades de mosca lo más pronto posible, es la única manera más eficaz y eficiente; no hay otra".

El método consiste en producir y esterilizar millones de moscas que posteriormente son liberadas por vía aérea sobre las zonas afectadas.

Se prevé que el combate se inicie de la frontera norte hacia el sur, para ir erradicando al gusano barrenador, lo cual se sumará con las acciones que realiza el Gobierno de Estados Unidos. Externó que Estados Unidos también ha registrado nuevos casos del gusano barrenador y ya realiza la liberación de moscas estériles en su territorio, mientras permanece restringido el movimiento de ganado entre ambos países. "Ahorita las fronteras están cerradas de los dos lados, ellos ya están tirando mosca en el lado americano porque también tuvieron casos".

Respecto a Coahuila, aseguró que la entidad registra una afectación limitada y que los productores mantienen acciones preventivas para proteger sus hatos. "Hemos tenido pocos casos, gracias a Dios. No nos ha pegado como en el sur del país, donde la situación es mucho más complicada. Nosotros seguimos previniendo nuestro ganado y esperando que el Gobierno Federal haga su parte con la liberación aérea de la mosca estéril", concluyó.