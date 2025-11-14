Monclova contará con nueva Universidad de Ciencias en la Seguridad para 2026

Monclova tendrá Universidad de Ciencias en la Seguridad, proyecto que se ubicará a un costado del CEIS y la cual podría estar lista entre finales de 2026 o durante 2027, informó el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López.

El regidor explicó que en el espacio donde se contempla instalar esta universidad actualmente se encuentra un kínder, el cual ya fue reubicado debido a su baja matrícula.

"Ese plantel tenía solo 16 alumnos, quienes fueron trasladados desde este ciclo escolar a otra institución. Queremos aprovechar ese espacio para fortalecer la formación policial", señaló.

López destacó que esta acción forma parte del trabajo conjunto entre el municipio y el Estado para ampliar la infraestructura de seguridad en la Región Centro.

Señaló que el plantel contiguo al Centro Integral de Seguridad (CEIS) está siendo analizado con el objetivo de optimizar los espacios y destinarlo a ese proyecto.

"Lo que buscamos es traer a Monclova una extensión de la Universidad de Ciencias en la Seguridad, para que los elementos puedan recibir ahí mismo su capacitación y academia. Estamos en pláticas con la Secretaría de Seguridad Pública y con el director de la institución", puntualizó.

La nueva extensión permitirá que futuros policías cursen su formación directamente en Monclova, lo que reducirá traslados, acelerará procesos y fortalecerá la profesionalización de las corporaciones municipales y regionales.

Universidades locales, como el Tec Monclova y de la UAdeC, han sido un apoyo importante en la formación de perfiles especializados, por lo que esta nueva iniciativa fortalecerá el modelo de seguridad en toda la región.