Se suman nuevas empresas coreanas a servicios de CIMARI

MONCLOVA, COAH. - Nuevas empresas coreanas que comienzan operaciones en la Región Centro se han incorporado a los servicios del Centro Integral para el Manejo de Residuos Industriales (CIMARI), para el tratamiento y disposición adecuada de sus desechos.

César Rueda, gerente de Tecnología Ambiental Especializada en CIMARI, informó que actualmente brindan servicios a aproximadamente 25 empresas de la región y que durante 2026 se ha incrementado la participación empresarial, particularmente con la llegada de nuevas compañías de origen coreano.

Nuevas empresas coreanas en CIMARI

Explicó que, hasta el momento, dos empresas coreanas se han dado de alta como clientes del centro, aunque todavía generan cantidades reducidas de residuos debido a que se encuentran en la etapa inicial de sus operaciones y aún no trabajan al 100 por ciento de su capacidad.

Respecto al tipo de desechos que reciben de estas compañías, mencionó residuos electrónicos, materiales de soldadura y rebabas. Sin embargo, el CIMARI también maneja otros residuos industriales comunes en la región, como aceites y solventes.

Rueda señaló que el centro cuenta con una extensión territorial de 200 hectáreas y una zona de amortiguamiento de 6 mil 100 hectáreas. Además, indicó que las celdas de confinamiento tienen una vida útil autorizada superior a los 50 años.

Agregó que, en caso de requerir una ampliación de sus instalaciones, sería necesario tramitar las autorizaciones correspondientes para garantizar que la disposición de los residuos se realice de manera adecuada.

Impacto de la economía circular en la gestión de residuos

El gerente destacó que los servicios de CIMARI no se limitan a Coahuila, pues reciben desechos industriales de diferentes puntos del país, desde Yucatán hasta Baja California.

Explicó que actualmente existen tres confinamientos de este tipo en México, todos ubicados en la zona norte del país, los cuales reciben residuos que no pueden procesarse mediante otros mecanismos.

Finalmente, indicó que, ante las nuevas disposiciones relacionadas con la economía circular, los residuos que no pueden ser aprovechados deben recibir un tratamiento adecuado, mediante procesos de estabilización y posterior confinamiento.