Monclova se convierte en trending topic en Corea por nuevas inversiones

La Región Centro-Desierto alcanzó el trending topic en Corea, reveló el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó que este reconocimiento refleja el trabajo que se realiza para reposicionar a Monclova como una de las ciudades más importantes del estado.

Señaló que cada día busca sembrar esperanza en la población, inspirado por el interés de inversionistas y el entusiasmo de ciudadanos, niñas, niños y jóvenes.

El alcalde recordó que la llegada de nuevas empresas no ha sido fortuita, sino el resultado de un año completo de gestiones y acercamientos, lo que ha permitido que hoy Monclova vuelva a aparecer en el radar internacional.

Tras recibir el mensaje del secretario de Fomento Económico que confirmaba la tendencia en Corea, el alcalde informó que Monclova ya cuenta con terrenos de 7,000 y 9,000 m², además de una fuerte demanda por espacios más grandes en bodegas de 10,000 a 15,000 m², las cuales ofrecerán para el mes de mayo o junio del próximo año.

También explicó que las empresas satélites requieren bodegas más pequeñas, de alrededor de 2,000 m², y que ya existen opciones disponibles para este tipo de industrial.

El objetivo, dijo, es consolidar una hospitalidad industrial regional que genere inversión, derrama económica y empleo para toda la zona.

Villarreal planteó una estrategia de expansión urbana e industrial coordinada con municipios vecinos, especialmente con Castaños y Frontera.

Señaló que el crecimiento hacia el norte y oriente de la ciudad, impulsado por el libramiento y el desarrollo industrial, permitirá consolidar una hospitalidad industrial regional.