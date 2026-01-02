María Esther Sotelo anuncia nuevo decreto de regularización de vehículos

La regularización de vehículos de procedencia extranjera continuará en el país mediante un nuevo decreto que será emitido por la presidenta de la República la próxima semana, en el que establecerán nuevas reglas de operación, pero permitirá la regularización de todas las unidades.

Lo anterior lo dio a conocer la coordinadora de Onappafa Identifik-T, María Esther Sotelo, quien mencionó que la reciente abrogación del decreto de regularización no representa el fin del programa, sino el cierre de un ciclo para dar paso a una nueva etapa la cual iniciará entre el 6 y 7 de enero.

"Es oficial porque ya salió publicado; sin embargo, termina un ciclo, porque se comienza otra a partir del 6 y 7 de enero, en cuanto vimos la publicación, checamos con el presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte y nos dice que esto continúa, pero con nuevas reglas".

Externó que esta decisión tiene un trasfondo económico, ya que en el decreto anterior los recursos obtenidos por la regularización regresaban a los estados, mientras que ahora el Gobierno Federal quiere que estos ingresos se concentren en la Federación.

Externó que no puede considerarse un cierre definitivo del programa, ya que legalmente no puede terminarse de esa manera, únicamente se ajustará de acuerdo a las necesidades del Gobierno Federal. "Nosotros no tenemos ningún problema, siempre y cuando siga existiendo el beneficio de la regularización", puntualizó.

La coordinadora de Onappafa llamó a la tranquilidad a quienes ya habían iniciado su trámite bajo las reglas anteriores, al asegurar que tendrán continuidad con los mismos costos y requisitos. En contraste, los nuevos solicitantes deberán ajustarse a las nuevas citas y lineamientos que establezca el decreto actualizado.

Respecto a la fecha de internamiento de los vehículos, Sotelo adelantó que se busca una ampliación para permitir la regularización de las unidades que recientemente ingresaron al país. De acuerdo a la información que se ha proporcionado, el nuevo decreto podría concluir el 30 de septiembre del año en curso, sin embargo se buscará que exista una ampliación, tal y como se ha venido dando.